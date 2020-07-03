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Димаш Кудайберген довел фанаток до экстаза

Поклонницы таланта в комментариях не скрывают восторга.

Фото : Instagram3 июля 2020, 15:35

Талантливый казахстанский певец Димаш Кудайберген решил показать себя с неожиданной стороны и довел поклонниц своего творчества до приятного исступления, передает zakon.kz.

Никогда прежде певец не выкладывал столь интересные снимки.

Димаш выложил фото, сделанное на одного из прошлогодних концертов, на котором его волосы и глаза облиты водой, а белая футболка настолько мокрая и обтягивающая, что сквозь нее видно молодое стройное тело певца.

Поклонницы таланта в комментариях не скрывают восторга, пишут Димашу нежные и пылкие комментарии, желают ему больших успехов в творчестве и не только.

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Photo from last year

Публикация от Dimash Kudaibergen (@kudaibergenov.dimash) 2 Июл 2020 в 12:58 PDT

Ранее казахстанский певец анонсировал демонстрацию его выступления в Киеве на украинском канале "Интер" 4 июля. Немного ранее Димаш успешно зашитил магистерскую диссертацию в КазНУИ.


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