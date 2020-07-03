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Вооруженный протаранил ворота дома премьер-министра Канады

Через два часа его арестовали.

Фото : kommersant.ru3 июля 2020, 15:51

Вооруженный мужчина врезался на своем грузовике в ворота на территории, где живет премьер-министр Канады Джастин Трюдо, передает zakon.kz со ссылкой на Fox News.

Инцидент произошел в 6:30 утра.

Через два часа его арестовали. Полиция установила, что подозреваемый является военнослужащим Вооруженных сил Канады. Мужчину допрашивают, обвинения пока не предъявлены. Пресс-секретарь министра обороны Канады отказалась комментировать ход расследования.

Трюдо живет на территории поместья, где проживает генерал-губернатор Канады. Генерал-губернатор Джули Пайетт является представителем королевы Великобритании Елизаветы II в качестве главы государства и занимает в основном церемониальную должность. Ни Пайетт, ни Трюдо во время инцидента не было дома.


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