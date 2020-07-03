Анатолий Башмаков: Вводимые ограничения - вынужденная, но необходимая мера

Коронавирус стал испытанием не только для нашей страны, но и для всего мира, и мы должны быть готовы к преодолению этого испытания.

Как известно, с учетом осложнения эпидемиологической ситуации и роста заболеваемости коронавирусной инфекцией в Казахстане, Государственная комиссия в соответствии с поручением Президента РК Касым-Жомарта Токаева приняла решение о введении с 5 июля ряда ограничительных мер на 14 дней. Своим мнением о том, чем это обусловлено и насколько необходимо, в беседе с журналистом zakon.kz поделился доктор экономических наук, член совета АНК Анатолий Башмаков.

По мнению спикера, обращение главы государства Касым-Жомарта Токаева к казахстанцам в связи с ухудшением ситуации с распространением коронавируса и введение этих ограничительных мер – это, прежде всего, проявление заботы, беспокойства и тревоги о здоровье и самочувствии граждан страны. И хотя эта мера вынужденная, она необходима.

Почти два месяца мы находились в режиме строгого карантина. Но затем, когда условия были смягчены, мы, наверное, где-то расслабились. Вся прежняя мобилизация духа, настроения, силы воли в какой-то степени уступила кое-где такому вольному, можно даже сказать расхлябанному отношению к собственному здоровью, и здоровью окружающих нас людей. Поэтому это решение я конечно рассматриваю, прежде всего, как вынужденное. Оно непопулярное, но просто необходимое. Действительно, этот исторический этап, участок времени, который мы сейчас проходим, испытывает нас на нашу, еще раз повторю, мобилизацию духа. На нашу волю, на нашу, может быть, духовно-нравственную степень ответственности. И мы должны сделать все от нас зависящее, чтобы достойно пережить это испытание, – считает Анатолий Башмаков.

Он отметил, что ситуация с распространением COVID-19 сейчас сложная не только для нашей страны, но и для всего мирового сообщества. Ведь, по последним данным, в мире уже более 11 миллионов людей заболели коронавирусом. И нам всем следует проявить больше внимания и заботы к собственному здоровью.

Конечно, многое зависит от врачей, от обеспечения всех казахстанцев необходимыми медикаментами и лекарствами. Но многое, если не большее, зависит от каждого из нас. Поэтому сейчас нужно с пониманием отнестись к решению главы государства. И, прежде всего, соблюдать самоизоляцию. Может быть даже сейчас достаточно в какой-то степени ограничить личное общение и перейти на дистанционное. Вместо личной беседы использовать телефон и интернет. Благо современные технологии это позволяют. Но, я думаю, главное – не надо впадать в отчаяние. На мировоззренческом уровне все равно мы должны быть готовы к преодолению этого испытания. Поэтому всем казахстанцам я желаю здоровья и всего самого доброго, – подытожил Анатолий Башмаков.

Подготовил Владимир Демидов

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