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Боксер вдохновился после отмененного нокдауна и победил

Бой прошел в Лас-Вегасе.

Фото : кадр из видео3 июля 2020, 16:37

Любопытным получился бой. в котором встретились экс-чемпион мира в легком и втором полулегком весах пуэрториканец Хосе Педраса (27-3, 13 KO) и бывший претендента на титул WBO американец Миккель Леспьера (22-2-1, 10 KO), передает zakon.kz.

Бой состоялся в Лас-Вегасе (штат Невада, США) и продлился все запланированные 10 раундов, это был главный поединок вечера.

Наиболее интересный эпизод состоялся в 5 раунде. После серии ударов на канвасе оказался Педраса, а затем - Леспьер. Естественно, рефери отсчитали обоим боксерам отсчитали нокдауны.

Но во время перерыва между 5 и 6 раундами комиссия неожиданно отменила нокдаун для Педрасы, посчитав, что он упал из-за того, что поскользнулся.

Видимо, это окрылило пуэрториканца, в крайнем, 10 раунде он отправил американского визави в нокдаун еще раз. Леспьер смог достоять до финального гонга, но все 3 судьи победу в итоге отдали Педрасе - 100-88, 99-89 и 99-89.


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