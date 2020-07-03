Мужчина пожалел о посещении вечеринки и умер от коронавируса

Томми Масиас также страдал диабетом. Он умер в тот же день, когда попал в больницу.

Житель Южной Калифорнии выразил сожаление о том, что посетил вечеринку, где он заразился коронавирусом. Об этом пишет Fox News, передает zakon.kz.

51-летний Томми Масиас встретился с другом на вечеринке, у которого был положительный результат теста, однако симптомов у друга мужчины не было.

Масиас отметил, что из-за своей глупости он поставил под угрозу здоровье своей матери, сестер и своей семьи.

Это не шутка. Если вам нужно выйти на улицу, наденьте маску и соблюдайте социальную дистанцию. Надеюсь, с Божьей помощью, я смогу это пережить. Люблю вас всех, - написал Масиас в Facebook.

Он написал пост за день до своей смерти

Я бы никогда не хотел, чтобы кто-нибудь испытывал ту боль, которую сейчас испытывает моя семья. Этого легко не допустить, если вы просто наденете маску, - написал он.

Отмечается, что Масиас также страдал диабетом. Он умер в тот же день, когда попал в больницу.

Члены семьи Масиаса рассказали, что Томми всегда носил маски и в течение нескольких месяцев старался не появляться в обществе до той роковой вечеринки.

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