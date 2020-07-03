Хирурга, уволенного за ролик с перчатками, пригласили в другую больницу

Он уже приступил к работе в должности заведующего приемным отделением.

Бывший хирург больницы им. Абая Келесского района Туркестанской области Кайрат Сейдуалиев, уволенный за видеоролик о непригодных к использованию медицинских перчатках, нашел другую работу, сообщает zakon.kz со ссылкой на Отырар.

Теперь Кайрат Сейдуалиев работает в Центральной районной больнице Сарыагашского района, в должности заведующего приемным отделением.

Предложение поступило от главного врача ЦРБ Сарыагашского района. В сложной нынешней ситуации кадры на вес золота. Кайрат Сейдуалиев уже приступил к работе, — сообщили в пресс-службе облздрава Туркестанской области.

Напомним, хирург больницы имени Абая Келесского района Туркестанской области Кайрат Сейуалиев разместил в соцсетях ролик о непригодных к использованию медицинских перчатках. На видео он открыто рассказывает, какие перчатки им выдали для проведения операций. Они рассыпаются, стоит их просто взять в руки. После ролика, который вызвал горячее обсуждение в соцсетях, стало известно об увольнении врача. По словам 33-летнего хирурга, в эту больницу он устроился на работу 8 лет назад по программе "С дипломом в село". На протяжении 7 лет был заведующим отделением хирургии.

По словам врача, с февраля 2020 года, когда в больницу пришло новое руководство, в стенах больницы появилось необоснованное преследование специалистов, к которому в последствии добавился острый дефицит медоборудования.

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