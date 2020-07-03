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Казахстанский боксер удивил музыкальными талантами

Крайний бой Ербосынулы провел 21 декабря 2019 года в российском Красноярске

Фото : Instagram3 июля 2020, 17:09

Обладатель поясов WBA International, WBO Global и WBC Asia во втором среднем весе Айдос Ербосынулы (13-0, 9 КО) показал свои музыкальные таланты в перерыве между тренировками, передает zakon.kz.

Непобежденный казахстанский боксер довольно-таки профессионально исполнил песню "Ақ бұлақ" по аккомпанемент домбры.

Песня, которой меня научил мой отец, когда я был ребенком, — сообщил боксер.

Добавим, что крайний бой Ербосынулы провел 21 декабря 2019 года в российском Красноярске, где техническим нокаутом в 8 раунде победил Омара Гарсию (15-3, 12 КО) из Венесуэлы и защитил принадлежащие ему пояса. На данный момент он поддерживает форму и готовится в скором времени выйти на ринг снова.


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