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Умер отец Хабиба Нурмагомедова

У самого Хабиба на 4 июля запланирована онлайн-конференция с болельщиками,

Фото : Instagram3 июля 2020, 17:17

Глава Чечни в своем Telegram-канале сообщил о кончине отца чемпиона мира UFC Хабиба Нурмагомедова, передает zakon.kz.

Грустные новости дошли до меня, друзья, о том, что этот мир покинул Абдулманап Нурмагомедов. От всего чеченского народа приношу искренние соболезнования семье Абдулманапа Магомедовича! Он ушел от нас, оставив после себя доброе имя и взрастив достойное поколение! Такова воля Всевышнего, и таково Предопределение, - гласит запись в Telegram Рамзана Кадырова.

Глава Чечни просит у Всевышнего терпения его родным и близким пережить боль утраты!

Добавим, что у самого Хабиба на 4 июля запланирована онлайн-конференция с болельщиками, пока нет никакой информации, состоится ли она.

Ранее Абдулманап Нурмагомедов переболел коронавирусом, а позже перенес инсульт, операцию на сердце и впал в кому. Не так давно Хабиб сообщал об улучшении состояния отца.


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