Более 33 млрд тенге за полгода возместили в казну сотрудники Антикора

При этом всю работу по выявлению, пресечению и возмещению причиненного государству ущерба осуществляют всего 660 оперативников и следователей антикоррупционного ведомства.

По итогам 6 месяцев 2020 года Антикор возместил в казну 33,2 млрд тенге, что более чем в два раза выше аналогичного показателя прошлого года (15,2 млрд тенге). Такие данные были озвучены на онлайн-брифинге Антикоррупцинной службы, сообщает zakon.kz.

За последние 2,5 года возмещено 74,6 млрд тенге или 91% от установленного ущерба. Для наглядности, на эти деньги можно построить 37 школ или 70 детских садов (в расчет берутся типовые школы и детские сады средних размеров), – отметили участники онлайн-брифинга.

Также отмечено, что всю работу по выявлению, пресечению и возмещению причиненного государству ущерба осуществляют 660 оперативников и следователей Антикора.

За 2,5 года каждый из них в среднем возместил 113 млн тенге. Если соотнести этот показатель со средней ежемесячной зарплатой офицеров оперативно-следственных подразделений, мы имеем 9-кратную финансовую отдачу от одного сотрудника Это, объективный и исчерпывающий индикатор эффективности работы Агентства по защите государственных средств, – сообщили участники онлайн-брифинга.

Другой формой монетарной эффективности противодействия коррупции является институт кратных штрафов за получение и дачу взяток.

Размер штрафа варьируется от 10-кратной до 80-кратной суммы от величины взятки (в зависимости от тяжести преступления). За 2018-2019 годы и 6 месяцев 2020 года судом к выплате штрафов приговорены 1096 взяточников на общую сумму 8,6 млрд тенге, – рассказали участники онлайн-брифинга.

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