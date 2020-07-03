К Bek Air подали еще один иск по возмещению стоимости билетов отмененных авиарейсов

Речь идет о почти 6 млн тенге.

Комитет по защите прав потребителей Министерства торговли и интеграции РКазахстан (КЗПП) подал второй иск к авиакомпании АО "Бек Эйр", передает zakon.kz.

Сегодня, 3 июля 2020 года, КЗПП подал второй иск к АО "Бек Эйр" в Турксибский районный суд г. Алматы. КЗПП представляет интересы 81 человека, выкупившие 177 авиабилетов на общую сумму 5 902 916 тенге, перевозчиком которых является ответчик, - сообщила пресс-служба МИИР РК

Комитет требует признать право потребителей услуг АО "Бек Эйр" на возмещение полной стоимости ранее приобретенных билетов на авиарейсы, которые были отменены не по вине потребителя и взыскать суммы уплаченных за авиабилеты в пользу потребителей.

Все поступающие обращения будут дополнительно включатся в иск.

Для этого потребителям необходимо направить в КЗПП заявление установленной формы, которую можно скачать на сайте по ссылке: https://beta.egov.kz/memleket/entities/mti-kzpp/documents/details/12756?lang=ru.

Заявления принимаются через портал электронного правительства: https://egov.kz/cms/ru/services/citizen_and_the_government/e_app, а также телеграмм – бот kzpp_bot.

Вместе с заявлением необходимо также приложить:

- копии документов, удостоверяющих личность (удостоверение личности, паспорт, свидетельство о рождении);

- копии документов, подтверждающих оплату (фискальный чек и т.п.);

- копию билета;

- сведения о банковских реквизитах заявителя (банковская выписка);

- документы, подтверждающие, что ранее потребитель уже обращался в Бек-Эйр по данному вопросу (копии, скрины и др.).

Как сообщалось, первый иск Комитет по защите прав потребителей Министерства торговли и интеграции подал иск в суд Нур-Султана о нарушении прав потребителей услуг компании "Bek Air" подал 31 января 2020 года.

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