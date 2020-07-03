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Верховный муфтий призвал казахстанцев не посещать дом умершего

Похороны в период пандемии следует проводить небольшим количеством людей.

Фото : muftyat.kz3 июля 2020, 17:41

Председатель Духовного управления мусульман Казахстана, Верховный муфтий Наурызбай кажы Таганулы на брифинге в Службе центральных коммуникаций при Президенте призвал казахстанцев не посещать дом умершего, сообщает zakon.kz.

Говоря об этом, Верховный муфтий привел пример, связанный с великим казахским просветителем Абаем Кунанбаевым.

- Во время одного из своих визитов в Семей, Абай Кунанбайулы услышал новость о распространении эпидемии в городе, - отметил Наурызбай кажы Таганулы. – И решил разъяснить горожанам ряд изменений касательно процедуры похорон. Он вызвал к себе знакомого муллу по имени Сармолла и сказал ему, что для предотвращения распространения инфекционных заболеваний следует объяснить людям, чтобы они проводили похороны небольшим количеством людей.

Мулла выполнил поручение Абая и обратился к собравшимся горожанам со словами: "Пусть меньше людей собираются в доме покойного на похоронах. Не допускайте, чтобы в дом покойного приходило много народу. И пусть в доме, где умер человек, не раздают еду, не проводят поминки - семь и сорок дней".

- Мы должны извлечь урок из истории и действовать осмотрительно в условиях чрезвычайного положения, коим сегодня является пандемия коронавируса, - предостерег Верховный муфтий.


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