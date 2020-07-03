Скончался известный неонатальный хирург Владимир Литош

За более чем 40 лет работы врач провел свыше тысячи операций детям с врожденной хирургической патологией.

Ушел из жизни выдающийся клиницист, неонатальный хирург, наставник молодых врачей Владимир Литош, сообщил на своей странице в Facebook Научный Центр педиатрии и детской хирургии, передает zakon.kz.

Владимир Егорович Литош родился 24 октября 1956 года в г. Алматы. Окончив Алма-Атинский государственный медицинский институт, прошел клиническую ординатуру по детской хирургии в Научно-исследовательском институте педиатрии.

В области медицины он проработал более 40 лет, из них более 17 лет - в Научном центре педиатрии и детской хирургии.

Он стоял у истоков развития отечественной неонатальной хирургии. За эти годы Владимир Егорович провел более тысячи операций детям с врожденной хирургической патологией в период новорожденности.

Насыщенная практика перерастала в научные исследования, разработки, методы оперативного вмешательства в области неонатальной и детской хирургии. Автор более 60-ти научных статей, соавтор монографии по детской хирургии "Хирургия верхних отделов желудочно-кишечного тракта у детей", имеет 1 рационализаторское предложение, 3 авторских изобретения.

За заслуги в области здравоохранения отмечен нагрудным знаком МЗ РК "Денсаулық сақтау iсiне қосқан үлесi үшiн" и другими почетными наградами.

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