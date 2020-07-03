Токаев внес изменения в закон по вопросам госслужбы
Текст Закона публикуется в печати.
Фото : Акорда3 июля 2020, 18:19
Главой государства подписан Закон Республики Казахстан "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам государственной службы", сообщает zakon.kz со ссылкой на Акорду.
Текст Закона публикуется в печати.
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