Токаев внес изменения в закон по вопросам госслужбы

Текст Закона публикуется в печати.

Главой государства подписан Закон Республики Казахстан "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам государственной службы", сообщает zakon.kz со ссылкой на Акорду.

Текст Закона публикуется в печати.

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