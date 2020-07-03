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Путин подписал указ о внесении поправок в Конституцию

Поправки вступят в силу 4 июля.

Фото : kremlin.ru3 июля 2020, 18:40

Президент РФ Владимир Путин подписал Указ "Об официальном опубликовании Конституции Российской Федерации с внесенными в нее поправками", передает zakon.kz.

Об этом сообщается на сайте Кремля.

Согласно документу, поправки вступят в силу 4 июля.


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