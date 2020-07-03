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Турция закрывает границу для казахстанцев

Причиной стало усиление карантина, объявленное в Казахстане 2 июля.

Фото : gov.kz3 июля 2020, 18:52

В течение двух недель въезд в Турцию для казахстанских граждан будет временно запрещен, сообщает zakon.kz.

Об этом турецкие власти проинформировали авиакомпанию Air Astana.

Причиной стало усиление карантина, объявленное в Казахстане 2 июля. Полеты из Алматы и Нур-Султана в Стамбул и Анталью будут продолжены с целью вывоза казахстанцев, возвращающихся домой после окончания отдыха в Турции.

По утверждению турецких властей, данные меры являются временными. Ожидается, что ограничения будут сняты через две недели.

В расписании рейсов в Турцию произойдут изменения, о которых пассажирам сообщат посредством электронной почты и sms-уведомления, - говорится в сообщении пресс-службы Air Astana.

С 20 июня 2020 года Турецкая Республика начала прием туристов. В связи с этим отечественные туристские компании возобновили отправку туристов на курорты Турции. По состоянию на 29 июня 2020 года туристскими компаниями Казахстана в Турцию отправлено 429 туриста, из них вернулось с отдыха 99 человек.


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