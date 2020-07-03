ТРЦ будут закрыты с 5 июля

Постановление вступает в силу с 00 часов 00 минут 5 июля 2020 года.

В соответствии с постановлением главного государственного санитарного врача Республики Казахстан от 3 июля 2020 года № 44 "О введении строгих ограничительных карантинных мер" будут ТРЦ закрыты с 5 июля, сообщает zakon.kz.

Будет введен запрет на проведение зрелищных, спортивных мероприятий, выставок, форумов, конференций, а также семейных, памятных мероприятий (банкетов, свадеб, юбилеев, поминок), в том числе на дому и иных мероприятий с массовым скоплением людей.

Также будет введен запрет деятельности торгово-развлекательных центров, торговых домов, торговых сетей, за исключением продуктовых супермаркетов и аптек, находящихся в них.

Запрещена деятельность развлекательных учреждений (караоке, бильярд, компьютерные клубы, ночные клубы, боулинг центры, аттракционов, детских игровых площадок, батутов и другие), кинотеатров; театров, концертных залов, музеев, выставок.

Приостанавливается деятельность религиозных объектов (мечети, церкви, соборы, синагоги и др.);

Будет запрещена деятельности детских оздоровительных лагерей, детских дошкольных учреждений, детских кабинетов коррекции, образовательных центров, детских развивающих центров, кружков, курсов для детей и взрослых.

Вводится запрет деятельности СПА-центров, тренажерных залов, фитнес-центров, спортивно-оздоровительных центров, бассейнов, общественных бань, саун, салонов красоты, парикмахерских, центров и салонов, оказывающих косметические и косметологические услуги, услуги маникюра и педикюра городских и общественных пляжей, открытых аквапарков , - говорится в постановлении.

Также запрещена деятельность крытых продовольственных и непродовольственных рынков. Непродовольственные магазины более 500 м² будут работать только на доставку.

Постановление вступает в силу с 00 часов 00 минут 5 июля 2020 года.

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