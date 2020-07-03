Новый документальный фильм с Елбасы покажут 6 июля
Фильм покажут на телеканале "Хабар" в 21:40.
Фото : кадр из видео3 июля 2020, 19:47
Пресс-секретарь Первого Президента РК Айдос Укибай анонсировал документальный фильм "Пусть следующие поколения сделают лучше меня...", сообщает zakon.kz.
6 июля в 21:40 в эфире телеканала "Хабар" смотрите специальный проект Пресс-службы Елбасы и журналиста Айгуль Адиловой – документальный фильм "Пусть следующие поколения сделают лучше меня...", - написал он в Twitter.
Вообще, везде и всюду в мире перемена власти - это опасный момент. Всегда в эти момент бывают катаклизмы, беспорядки. Все политические силы поднимают голову. Каждый старается ухватиться. Я это учитывал.(...) Коронавирус показал, там, где есть сильная вертикаль власти, где управляются, там можно справиться. (...) Это не тот вопрос. Люди гибнут. Здесь надо принимать быстрые окончательные решения, - сказал Елбасы.
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