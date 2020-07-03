Во Франции назначен новый премьер-министр

Ранее Жан Кастекс курировал снятие карантина в стране.

Президент Франции Эммануэль Макрон назначил премьер-министром Жана Кастекса, который ранее был замруководителя администрации Елисейского дворца, сообщает zakon.kz.

Как пишет ТАСС, ранее Кастекс координировал выход страны из режима изоляции, введенной из-за пандемии COVID-19. Он также был назначен межведомственным уполномоченным по вопросу Олимпийских и Паралимпийских игр, которые должны пройти в 2024-м в Париже. До этого он был мэром города Прад на юге страны.

Ранее было объявлено об отставке Эдуара Филиппа с поста главы правительства.

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!