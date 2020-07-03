Во Франции назначен новый премьер-министр
Ранее Жан Кастекс курировал снятие карантина в стране.
Фото : PSnews3 июля 2020, 19:55
Президент Франции Эммануэль Макрон назначил премьер-министром Жана Кастекса, который ранее был замруководителя администрации Елисейского дворца, сообщает zakon.kz.
Как пишет ТАСС, ранее Кастекс координировал выход страны из режима изоляции, введенной из-за пандемии COVID-19. Он также был назначен межведомственным уполномоченным по вопросу Олимпийских и Паралимпийских игр, которые должны пройти в 2024-м в Париже. До этого он был мэром города Прад на юге страны.
Ранее было объявлено об отставке Эдуара Филиппа с поста главы правительства.
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