Как будет работать транспорт в Казахстане на период карантина
Будет приостановлено движение пригородных пассажирских поездов (электричек, за исключением рабочих поездов).
Министерству индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан поручили на период карантина обеспечить сохранение авиасообщений между регионами без увеличения числа направлений и кратности авиарейсов, сообщает zakon.kz.
Об этом говорится в постановлении главного санитарного врача РК в целях предупреждения распространения коронавирусной инфекции.
Кроме того, министерству индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан, Акционерному обществу "Национальная компания "Қазақстан темір жолы" поручили:
1) обеспечить сокращение объема пассажирских железнодорожных перевозок;
2) приостановить движение пригородных пассажирских поездов (электричек, за исключением рабочих поездов);
3) исключить формирование общих вагонов в составе пассажирских поездов.
Акимам областей, городов Алматы, Нур-Султан, Шымкент, Центральным государственным органам, правоохранительным и специальным органам необходимо обеспечить приостановление междугородних автобусных перевозок.
Кроме того, будет ограничено движение общественного транспорта по времени (с 06:00 до 10:00, с 17:00 до 21:00 часов) с максимальным выходом общественного транспорта (автобусов, микроавтобусов, троллейбусов и другие) на линии, равномерным графиком движения, заполняемостью общественного транспорта не более 50%.
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