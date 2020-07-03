Как будет работать транспорт в Казахстане на период карантина

Будет приостановлено движение пригородных пассажирских поездов (электричек, за исключением рабочих поездов).

Министерству индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан поручили на период карантина обеспечить сохранение авиасообщений между регионами без увеличения числа направлений и кратности авиарейсов, сообщает zakon.kz.

Об этом говорится в постановлении главного санитарного врача РК в целях предупреждения распространения коронавирусной инфекции.

Кроме того, министерству индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан, Акционерному обществу "Национальная компания "Қазақстан темір жолы" поручили:

1) обеспечить сокращение объема пассажирских железнодорожных перевозок;

2) приостановить движение пригородных пассажирских поездов (электричек, за исключением рабочих поездов);

3) исключить формирование общих вагонов в составе пассажирских поездов.

Акимам областей, городов Алматы, Нур-Султан, Шымкент, Центральным государственным органам, правоохранительным и специальным органам необходимо обеспечить приостановление междугородних автобусных перевозок.

Кроме того, будет ограничено движение общественного транспорта по времени (с 06:00 до 10:00, с 17:00 до 21:00 часов) с максимальным выходом общественного транспорта (автобусов, микроавтобусов, троллейбусов и другие) на линии, равномерным графиком движения, заполняемостью общественного транспорта не более 50%.

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