Следует отметить, что в этом году из Кордайского района приехали 467 дунганских семей, которые получили для полевых работ свыше 8300 гектаров земли.

В текущем году семьи дунган из Кордайского района по традиции выехали в Шуский район, где занимаются выращиванием овощных культур, сообщает zakon.kz.

В ходе рабочей поездки в Шуский район аким Жамбылской области Бердибек Сапарбаев посетил поля, на которых трудятся фермер Лукмар Сандуров и еще две семьи. На 150 гектарах они выращивают лук сорта "Манас".

Житель села Масанчи применил метод капельного орошения, установив прямо на берегу магистрального канала мощный насос и резервуары для воды.

По словам агрария, в этом году с одного гектара они намерены собрать не менее 80 тонн лука. Свою продукцию они поставляют в различные регионы страны.

Следует отметить, что в этом году из Кордайского района приехали 467 дунганских семей, которые получили для полевых работ свыше 8300 гектаров земли. После известных печальных событий в селах Кордайского района некоторые делали довольно пессимистичные прогнозы относительно деловой активности наших дунганских братьев.

Однако, к счастью, эти прогнозы абсолютно не подтвердились, и сегодня представители этого трудолюбивого народа безо всякой опаски занимаются своим любимым делом – выращиванием даров природы на благодатной шуской земле.

Бердибек Сапарбаев похвалил Л.Сандурова за образцовое состояние луковых плантаций, поинтересовался качеством применяемых удобрений, количеством привлекаемой рабочей силы и оплатой труда, а также посоветовал соорудить подходящие хранилища для того, чтобы сохранить без потерь собранный урожай до весны следующего года.

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