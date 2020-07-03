Махамбет Досмухамбетов: В Атыраускую область будут доставлены необходимые лекарства

Это произойдет в считанные дни в рамках спонсорской поддержки.

В Атырау используют внутренние ресурсы для решения проблемы нехватки медицинских работников, передает zakon.kz.

Таким образом, будут привлечены студенты старших курсов медицинского факультета. Кроме того, в аптеки региона при спонсорской поддержке будут доставлены необходимые лекарственные препараты. Об этом стало известно сегодня, во время визита главы региона Махамбета Досмухамбетова в областную больницу.

В связи с текущей эпидемиологической ситуацией при областной больнице организуют инфекционный стационар на 400 коек.

По состоянию на 2 июля в Атырау зарегистрировано 4 747 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Месторождение Тенгиз до сих пор остается опасной зоной. На данный момент 1582 пациента покинули месторождение.



В настоящее время в регионе 619 человек получают лечение от коронавирусной инфекции. В медицинских учреждениях насчитывается 115 аппаратов ИВЛ, - рассказал аким Атырауской области Махамбет Досмухамбетов

Глава региона также сообщил, что рассматриваются пути решения проблема дефицита лекарств в аптеках в последнее время. В частности, он сообщил, что лекарственные средства будут доставлены в Атыраускую область через несколько дней, при спонсорской поддержке, - говорится в сообщении службы коммуникаций Атырауской области.

Кроме того, было отмечено, что в регионе на данный момент, организованы онлайн-консультации от врачей.

В целях сокращения количества заболевших и, чтобы снизить участившиеся вызовы на станцию скорой помощи, на днях был открыт колл-центр. Колл-центр предоставляет от 150 до 160 онлайн-консультаций в день, - сообщил руководитель управления здравоохранения Атырауской области Нурлыбек Кабдыкапаров.

Вместе с этим, Нурлыбек Кабдыкапаров рассказал о проводимой работе по решению проблемы дефицита лекарственных средств в Атырау.

Все аптеки частные. Вмешательство в ситуацию, происходящую в этой сфере, не входит в нашу компетенцию. Однако, по заданию акима области была организована поставка лекарств при поддержке спонсоров. Также ведутся работы по поставке лекарств в медицинские учреждения региона через "СК Фармация", - сказал он.

В Атырауской областной больнице для инфекционного стационара готовят 400 койко- мест. По словам главного врача Атырауской областной больницы Бауыржана Ахметкалиева, в настоящее время в инфекционном стационаре областной больницы получают лечение 290 пациентов.

Кроме того, во дворе больницы были установлены две палатки. Если будет массовый приток пациентов, мы разместим их в одной из палаток. Там будет оказываться первая медицинская помощь. Вторая палатка предназначена для волонтеров. Волонтеры будут собирать информацию о состоянии здоровья пациентов в больнице, и предоставлять срочную информацию врачам, - сказал он.

Аким области сказал, что пандемия коронавируса изменила весь мир, и отметил, что "мы должны быть готовы к любой ситуации".

Айдын Какимов

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