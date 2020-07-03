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С помощью Большого адронного коллайдера открыта неизвестная частица

Это открытие поможет ученым лучше понять, как связываются между собой кварки — компоненты протонов, нейтронов и других элементарных частиц.

Фото : atomic-energy.ru3 июля 2020, 21:54

Один из детекторов Большого адронного коллайдера обнаружил новую частицу, состоящую из четырех очарованных кварков, сообщает zakon.kz.

Сайт Европейской организации по ядерным исследованиям (CERN) со ссылкой на статью в электронной научной библиотеке arXiv, пишет, что физики полагают, что это первый представитель неописанного класса частиц.

Считается, что находка принадлежит к "первому из класса частиц", который пока не был открыт. Ученые подчеркивают, что адроны обычно состоят из двух или трех кварков, а тетра и пента кварки ранее только предсказывали теоретично.

Как пояснили ученые, эти частицы, представляющие собой необычные комбинации кварков, являются идеальной "лабораторией" для изучения одной из четырех известных фундаментальных сил природы - сильного взаимодействия, которое связывает протоны, нейтроны и ядро атома".

Это открытие поможет ученым лучше понять, как связываются между собой кварки — компоненты протонов, нейтронов и других элементарных частиц.


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