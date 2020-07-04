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В результате ДТП в Алматы женщину из авто пришлось извлекать спасателям

Один из водителей покинул место ДТП пешком.

Фото : zakon.kz4 июля 2020, 02:22

В результате страшного ДТП в Алматы пострадали три человека, сообщает корреспондент zakon.kz.

По словам водителя Daewoo Nexia, он двигался по шоссе Северное кольцо в северном направлении. Навстречу двигался автомобиль Hyundai Accent. Напротив ТЦ Адем его водитель по неизвестной причине вывернул автомобиль на полосу встречного движения "в лоб" Daewoo.

Водитель Nexia попытался увернуться от столкновения и вывернул руль вправо, но слишком поздно и Hyundai протаранил его машину в бок.

От сильного удара пассажирку Nexia зажало в автомобиле.

На место вызвали четыре бригады скорых и службу спасения города Алматы. Спасатели были вынуждены доставать женщину из искореженного автомобиля.

Медики скорой госпитализировали водителя Nexia, двоих пассажиров – из Nexia и Hyundai.

Водитель Hyundai в пешем порядке скрылся с места происшествия.

На месте работают сотрудники дорожной полиции.


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