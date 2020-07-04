4 июля лишь на западе и юго-западе РК сохраняется погода без осадков

На большей части республики – местами пройдут дожди с грозами, на севере, северо-востоке и в центре местами сильные, шквал, возможен град.

Фото : zakon.kz.

Южный циклон, и связанные с ним атмосферные фронтальные разделы сохраняют неустойчивый характер погоды на большей части республики – местами пройдут дожди с грозами, на севере, северо-востоке и в центре местами сильные, шквал, возможен град, сообщает zakon.kz. Лишь на западе и юго-западе РК сохраняется погода без осадков. Местами ожидаются усиление ветра, на северо-западе – ночью и утром туман, -- говорится в сообщении РГП "КАЗГИДРОМЕТ". В Акмолинской области местами ожидаются шквал, град, усиление ветра 15-20 м/с. В Костанайской области ночью и утром местами – туман, днем местами усиление ветра 15-20 м/с. В Северо-Казахстанской области местами ожидается град. В Павлодарской области местами ожидается усиление ветра 15-20 м/с, днем местами возможен град. В Карагандинской, Восточно-Казахстанской областях местами ожидаются шквал, град, усиление ветра 15-20, порывы 25 м/с. В Жамбылской, Туркестанской, Алматинской, Кызылординской областях местами ожидается усиление ветра местами 15-20 м/с. В Западно-Казахстанской области возможен град, ночью ожидается усиление ветра местами 15-20 м/с. В Атырауской, Западно-Казахстанской областях местами ожидается сильная жара. На большей части Туркестанской Кызылординской, Жамбылской, местами Алматинской, Карагандинской, на юге Актюбинской, на западе Атырауской областей сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. Прогноз погоды в Алматы: днем 17°, ясно. Прогноз погоды в Нур-Султане: днем 21°, облачно. Прогноз погоды на 4 июля.

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