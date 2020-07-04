В России намерены купить статуи, от которых избавляются в США

Российский бизнесмен намерен выкупить у американцев статуи Теодора Рузвельта и правителя русских поселений Александра Баранова.

Фонд Art Russe российского бизнесмена Андрея Филатова хочет купить два памятника, от которых в США собираются избавиться из-за их предполагаемой связи с расизмом и колониализмом, сообщает zakon.kz со ссылкой на ИноСМИ.

Art Russe, который собирает русское и советское искусство, намерен выкупить у американцев статуи Теодора Рузвельта и правителя русских поселений Александра Баранова.

Фонд Филатова планирует доставить памятники в Санкт-Петербург во имя "сохранения культурного и исторического наследия".

26-й президент Соединенных Штатов Теодор Рузвельт и правитель российских поселений в Америке Александр Баранов — государственные деятели, оставившие положительный след в истории России. Поэтому мы считаем необходимым сохранить память о них для будущих поколений, - объяснил представитель фонда Art Russe.

Памятник Рузвельту, который находится перед Американским музеем естественной истории в Нью-Йорке, уже не в первый раз становится объектом вандализма. Протестующих возмущает, что чернокожий человек и индеец стоят у ног президента США. Недавно мэрия Нью-Йорка подтвердила, что памятник уберут, так как он действительно изображает чернокожего и коренного американца как "угнетенных и расово неполноценных".

Место Рузвельта в российской истории связано с его ролью посредника при заключении Портсмутского договора, положившего конец русско-японской войне.

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