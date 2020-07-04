Бесплатные лекарства будут выдавать больным КВИ казахстанцам

Препараты раздадут тем, кто лечится от инфекции на дому.

Больные коронавирусом казахстанцы смогут получить бесплатные лекарства, сообщает zakon.kz со ссылкой на astanatv.

Препараты раздадут тем, кто лечится от инфекции на дому. Об этом новшестве рассказала главный санитарный врач Казахстана. Она уточнила, в перечень входят антибиотики и жаропонижающие препараты.

В рамках данного перечня можем бесплатно обеспечивать больных с похожими на COVID-19 инфекциями и пневмониями из этого списка. В перечень этих препаратов входят антибиотики, для детей - жаропонижающие. Они могут быть бесплатно доставлены мобильными группами, которые созданы при поликлиниках, - заявила вице-министр здравоохранения РК Ажар Гиният.

К аптекам теперь тоже пристальное внимание. Фармацевтическую сеть столицы отныне постоянно будут контролировать на наличие лекарств. Мониторингом займется специально созданная группа. До 9 июля прилавки должны пополниться необходимыми препаратами. Но даже их начнут выдавать по три упаковки в одни руки.

Мониторинговой группой ежедневно проводится мониторинг наличия лекарственных средств в аптеках города Нур-Султан по 41 торговым наименованиям лекарственных средств. И всем руководителям аптек, аптечным организациям строго соблюдать предельные розничные цены на лекарственные средства, - рассказала главный специалист отдела департамента контроля качества и безопасности товаров и услуг города Нур-Султан Жумагыз Жарасова.

Тем временем количество инфицированных продолжает расти. От коронавируса умирают не только простые казахстанцы. Болезнь не щадит и врачей.

Зарегистрировано всего 18 летальных случаев среди медработников. Но я бы хотела обратить внимание, что эти случаи не все от коронавирусной инфекции. Они связаны с непосредственным оказанием помощи больным с COVID-19. То есть здесь есть и профессиональная принадлежность, как медработник учитывается, и часть из них связана с оказанием помощи больным с коронавирусной инфекцией, - отметила главный санитарный врач РК Айжан Есмагамбетова.

Напомним, что с 5 июля по всей стране ужесточат карантинные меры. Кроме того, власти полностью закрывают такие города как Усть-Каменогорск и Семей. Чтобы избежать распространения пандемии в этих населенных пунктах. В остальном по стране будут действовать ограничения.

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