Парад планет начнется 4 июля

Он продлится до середины августа.

Начиная с 4 июля, и до середины августа можно будет наблюдать с Земли парад планет, передает zakon.kz.

Как сообщили в Московском планетарии, уже с ночи субботы в небе можно будет невооруженным взглядом увидеть Юпитер и Сатурн (с полуночи) и Марс с 2:00 мск, а также Венеру в утренние часы. Меркурий, который сейчас засвечивает Солнце, будет виден только с 22 июля.

Как рассказала РИА "Новости" научный директор Московского планетария Фаина Рублева, хотя это и редкая конфигурация небесных тел, но большого интереса для ученых она не представляет.

Это просто регулярная повторяемость конфигурации планет. Она известна, она изучена. Наука им и не занимается, потому что никаких фактов получить из этого нельзя, — отметила специалист.

Она также напомнила, что в науке такого термина, как "парад планет" нет. Его придумали журналисты, чтобы привлечь внимание. Однако астрономы не против такого способа популяризации наблюдений за небесными явлениями.

В свою очередь российский астроном Владимир Сурдин рассказал, что парад в этом году не станет уникальным, примерно в такую же конфигурацию планеты сошлись около 20 лет назад. Кроме того, событие окажет небольшое гравитационное влияние на Солнце, на звезде могут возникнуть небольшие приливы.

Между тем астрологи считают, что парад планет может принести людям неприятности.

Согласно наблюдениям астрологов, в такие периоды происходят большие и зачастую негативные перемены в мире, политические кризисы и экономические неполадки.

Некоторые астрологи считают, что планеты, находясь по одну сторону от Солнца, вызывают мощнейший энергетический диссонанс. Когда же они разбросаны по Солнечной системе, они уравновешивают силы друг друга. 4 июля 2020 года диссонанс будет более мощным, чем когда-либо за последние несколько десятков лет.

Так, астрологи выделяют такие три проблемы, которые могут обостриться из-за парада планет:

Пандемия коронавируса может дать о себе знать с новой силой, вирус мутирует или обнаружатся какие-то неутешительные факты.

Выстроившись в ряд, планеты могут спровоцировать экономический коллапс. На этом же фоне могут начаться войны, новые кризисы политического характера.

Природные катаклизмы. В такие периоды часто случаются землетрясения, ураганы, несчастные случаи.

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