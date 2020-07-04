Новости
В других СМИ
Загрузка...
Читайте также
Новости партнеров

В США празднование Дня независимости частично отменено из-за COVID-19

Рекордных показателей рост количества зафиксированных случаев заражения достигал за последнюю неделю в 16 штатах.

Фото : kaznews.kz4 июля 2020, 10:05

В США число выявленных случаев заражения коронавирусом за сутки превысило предыдущий рекорд, передает zakon.kz.

Как пишет газета The Washington Post, за сутки в стране зафиксировано 57 497 случаев заражения коронавирусом. При этом за последние девять дней такие пиковые показатели регистрировались семь раз.

До этого наибольшее количество случаев заболевания было зафиксировано 2 июля — более 55 тысяч. Днем ранее сообщалось о 50 тысячах новых случаев. Самая тяжелая ситуация наблюдалась в Техасе, Калифорнии, Джорджии, Аризоне и Флориде.

В связи с ростом числа новых случаев заражения почти в 40 штатах празднование 4 июля Дня независимости в стране было частично отменено или скорректировано с целью прекратить распространение инфекции.

При этом рекордных показателей рост количества зафиксированных случаев заражения достигал за последнюю неделю в 16 штатах.

США остаются страной с наибольшим числом зараженных коронавирусом. По последним данным, там почти 2,8 миллиона заражений, 129,4 тысячи человек погибли.


Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Информационная продукция данного сетевого издания предназначена для лиц, достигших 18 лет и старше
Реклама Правила использования материалов Контакты