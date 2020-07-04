70 млн из бюджета: поселок в СКО остался без воды и уличного освещения

После закрытия колонии поселок в СКО остался без воды и уличного освещения.

В поселке Горное Северо-Казахстанской области прошлой весной провели уличное освещение, но, как утверждают местные жители, новые лампы горели всего десять минут, когда их сдавали в эксплуатацию, сообщает zakon.kz со ссылкой на 24.kz.

С тех пор их больше не включали. На 57 светильников из бюджета потратили больше 30 миллионов тенге. Сельчане задаются вопросом: зачем такие расходы, если нет результата? И когда будет свет?

В поселке Горное три улицы, и фонари здесь поставили практически возле каждого двора. Дотянули даже до того одиноко стоящего дома. Но вот света здесь как не было, так и нет. На 34 двора – 57 фонарей. Да, и те не горят, сетуют жители села Горное.

Реконструкцию линии уличного освещения здесь завершили еще прошлой весной. Но радость сельчан длилась недолго.

Фонари горели 10 минут всего. Ну, они проверили, горит или не горит. Все на этом. Освещения нет. Темно, с фонариком ходим, - рассказал житель села Горное Еркебай Касенов.

Через дорогу от поселка – бывшая колония особого режима. Ее расформировали несколько лет назад. Помещения так никуда и не приспособили. Сотрудники и военнослужащие, которые там работали, разъехались. В селе осталось около 150 человек, в основном пенсионеры.

С питьевой водой здесь тоже проблема. Подземная живительная влага отличается высоким содержанием радона. Это вредно для здоровья. Но выбора у сельчан нет. Станцию с очистным оборудованием в Горном установили пять лет назад. Из бюджета потратили почти 40 миллионов тенге. Но, по словам жителей, она тоже давно уже не работает.

Пока осужденные были, вода была. Как только колонию закрыли, все. Потом в прошлом году нам проводили свет. Столбы новые поставили. Мы радовались, что к нам цивилизация пришла. Нет. Уличного освещения так и нет. Вообще не горел свет. Только опробовали, когда поставили, пару раз и все, - отметила жительница села Макпал Медеева.

Однако руководитель районного отдела ЖКХ Кайрат Имантаев утверждает, что фонари горели целый месяц. Просто потом решили, что для этого села светильников слишком много. Их будут сокращать. А чистая питьевая вода, по словам чиновника, оказалась просто не востребована у сельчан.

Население не разбирало оттуда воду, башня заросла, скважина, вернее, затянулась илом. По фонарям изменение мощности мы делали. Часть фонарей будем убирать. Потому что смысл освещать те участки, где люди не проживают? Там было установлено 57 фонарей по смете, мы включали, зажигали, как положено. А в настоящий момент, мы посчитали, там требуется всего лишь 15-19 фонарей, - прокомментировал руководитель отдела ЖКХ Есильского района Кайрат Имантаев.

Тем временем жители поселка намерены обратиться в прокуратуру, если фонари на улицах Горного так и не зажгут.

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