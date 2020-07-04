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Как космический турист будет выходить в космос. Подробности

Дата первого в истории выхода туриста в открытый космос стала известна в июне.

Фото : @ivan_mks634 июля 2020, 10:55

Компания Space Adventures раскрыла подробности будущего выхода космического туриста в открытый космос, передает zakon.kz.

Выход космического туриста в открытый космос состоится в 2023 году и продлится около 90-100 минут. Это соответствует одному витку Международной космической станции (МКС) вокруг Земли, уточнили в компании. «Космонавт не профессиональный, и разница между таким выходом и шести-семи-часовым принципиальная, — сообщает РИА "Новости".

Дата первого в истории выхода туриста в открытый космос стала известна в июне. Соответствующий договор подписала ракетно-космическая корпорация (РКК) "Энергия", входящая в состав "Роскосмоса", с американской компанией Space Adventures.

Планируется, что двое туристов отправятся на МКС на корабле "Союз МС". Один из них совместно с профессиональным российским космонавтом выйдет в открытый космос из российского сегмента МКС.


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