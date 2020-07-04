Компания "Empire" ушла от уплаты налогов на 600 млн тенге благодаря созданной схеме

От погашения долгов компания уклоняется.

Налоговая проверка в ТОО "Empire group" выявила факты нарушений на сумму более 600 млн тенге, передает zakon.kz.

В результате анализа данных были вскрыты обстоятельства о возможности нелегального ввоза в Казахстан товаров народного потребления. Назначены налоговые проверки в ряде крупных компаний. Одна из них - в ТОО "Empire group", - сообщил заместитель председателя Комитета государственных доходов МФ РК Жайдар Инкербаев.

По его словам, открытые источники подтверждают, что компания не является производством полного цикла. Компания в Казахстане имеет дизайнерское бюро, разрабатывающее эксклюзивные коллекции с национальной тематикой. Впоследствии, эти идеи воплощаются на фабриках Китая, Италии, Швейцарии, Германии, что предполагает зарубежное происхождение товаров.

Очевидно, что ввоз готовых изделий на территорию Казахстана должен декларироваться как импорт и подлежать таможенному оформлению с уплатой налогов. Вместе с тем, ТОО "Empire group" за период 2018-2019 годов уплачено таможенных платежей и налогов всего 35 млн. тенге, что в ходе проверки вызвало вопросы о происхождении товаров, – рассказал заместитель председателя КГД.

Он добавил, что после вручения предварительных результатов проверки, компания изменила адрес местонахождения из Алматинской области в Алматы с одновременной сменой руководителя предприятия. В КГД отметили, что новый руководитель числится руководителем еще в 21 предприятии.

Завершенная налоговая проверка подтвердила факты нарушений на сумму более 600 млн тенге, от погашения которых налогоплательщик уклоняется.

Материалы проверки по факту уклонения от уплаты налогов переданы в Комитет финансового мониторинга для принятия процессуального решения о возбуждении уголовного дела по статье 245 УК РК, где предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до 8 лет", - пояснил Жайдар Инкербаев, подчеркнув, что административная и уголовная ответственность возлагаются на должностное лицо, в период деятельности которого выявлены нарушения налогового законодательства.

Комитет государственных доходов продолжит использовать автоматические системы прослеживаемости и контроля ИС ЭСФ для предотвращения схем уклонения от уплаты налогов.

По информации заместителя Председателя КГД МФ РК, в настоящее время в поле зрения находятся победители государственных заказов, строительная отрасль и реализаторы товаров иностранного происхождения.

Вместе с тем налогоплательщики вправе самостоятельно пересмотреть свои налоговые обязательства и тем самым избежать впоследствии штрафных санкций и уголовной ответственности.

Использование фиктивных счетов-фактур, легализация контрабандных товаров и прочие незаконные оптимизации приводят только к временной формальной "подушке безопасности",- отметил Жайдар Инкербаев.

По данным КГД, только в результате 65 проверок, установлены взаиморасчёты с 263 контрагентами, выписавшими фиктивные счета-фактуры на сумму 107,3 млрд. тенге. Это повлекло доначисление налогов с вытекающими отсюда мерами административной и уголовной ответственности налогоплательщиков.

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