Ни одного случая заражения COVID-19 на авиа и ж/д транспорте в Казахстане не зарегистрировано
Контроль за деятельностью всех перевозчиков осуществляют территориальные департаменты Комитета контроля качества и безопасности товаров и услуг на транспорте.
Фото : today.kz4 июля 2020, 12:08
В Казахстане не было зарегистрировано ни одного случая заражения среди пассажиров авиа и железнодорожного транспорта с начала пандемии. Об этом сообщила главный государственный санитарный врач страны Айжан Есмагамбетова, передает корреспондент zakon.kz.
На сегодня случаев заражения пассажиров, которые перемещались железнодорожным путем и авиарейсами, не зарегистрировано, - отметила Айжан Есмагамбетова на брифинге в СЦК.
По ее словам, контроль за деятельностью всех перевозчиков осуществляют территориальные департаменты Комитета контроля качества и безопасности товаров и услуг на транспорте.
Тамила Языкова, Нур-Султан
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