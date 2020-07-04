Ни одного случая заражения COVID-19 на авиа и ж/д транспорте в Казахстане не зарегистрировано

Контроль за деятельностью всех перевозчиков осуществляют территориальные департаменты Комитета контроля качества и безопасности товаров и услуг на транспорте.

В Казахстане не было зарегистрировано ни одного случая заражения среди пассажиров авиа и железнодорожного транспорта с начала пандемии. Об этом сообщила главный государственный санитарный врач страны Айжан Есмагамбетова, передает корреспондент zakon.kz.

На сегодня случаев заражения пассажиров, которые перемещались железнодорожным путем и авиарейсами, не зарегистрировано, - отметила Айжан Есмагамбетова на брифинге в СЦК.

По ее словам, контроль за деятельностью всех перевозчиков осуществляют территориальные департаменты Комитета контроля качества и безопасности товаров и услуг на транспорте.

Тамила Языкова, Нур-Султан

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