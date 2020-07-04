Новости
В других СМИ
Загрузка...
Читайте также
Новости партнеров

Ни одного случая заражения COVID-19 на авиа и ж/д транспорте в Казахстане не зарегистрировано

Контроль за деятельностью всех перевозчиков осуществляют территориальные департаменты Комитета контроля качества и безопасности товаров и услуг на транспорте.

Фото : today.kz4 июля 2020, 12:08

В Казахстане не было зарегистрировано ни одного случая заражения среди пассажиров авиа и железнодорожного транспорта с начала пандемии. Об этом сообщила главный государственный санитарный врач страны Айжан Есмагамбетова, передает корреспондент zakon.kz.

На сегодня случаев заражения пассажиров, которые перемещались железнодорожным путем и авиарейсами, не зарегистрировано, - отметила Айжан Есмагамбетова на брифинге в СЦК.

По ее словам, контроль за деятельностью всех перевозчиков осуществляют территориальные департаменты Комитета контроля качества и безопасности товаров и услуг на транспорте.

Тамила Языкова, Нур-Султан


Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Информационная продукция данного сетевого издания предназначена для лиц, достигших 18 лет и старше
Реклама Правила использования материалов Контакты