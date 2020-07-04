Документальный фильм об истории становления независимого Казахстана покажут на день столицы

Акценты сделаны на ключевых аспектах становления страны, на раскрытии роли и значения в этом процессе личности Первого Президента.

Документальный фильм "Пусть следующие поколения сделают лучше меня..." – специальный проект пресс-службы Елбасы и журналиста Айгуль Адиловой. Казахстанцы смогут посмотреть фильм 6 и 7 июля, в эфире телеканалов "Хабар" и "КТК" сообщает zakon.kz.

Комментарий Пресс-секретаря к документальному фильму "Пусть следующие поколения сделают лучше меня...":

"Название проекта – это слова Елбасы, которые он сказал в ходе записи интервью для фильма. Этой фразой Нурсултан Назарбаев подчеркнул, что вся его жизнь и деятельность на посту Первого Президента Казахстана были посвящены строительству процветающего государства, достижению гармонии и благополучия в казахстанском обществе. И сегодня он возлагает большие надежды на следующие поколения казахстанцев, которые продолжат его дело и будут укреплять независимость нашей страны, сохранив мир и единство народа.

Документальный фильм будет интересен всем, кто интересуется историей становления независимого Казахстана, укрепления международного авторитета страны и строительства новой столицы.

Но следует понимать, что 30-летнюю историю государства невозможно рассказать за 50 минут. Поэтому, мы сделали акценты на ключевых аспектах становления нашей страны, на раскрытии роли и значения в этом процессе личности Первого Президента.

Съемки фильма осуществлялись с марта по июнь месяц этого года. Большую поддержку в реализации нашей инициативы нам оказал Фонд Нурсултана Назарбаева.

Специально для проекта мы записали интервью экс-генерального секретаря ООН Пан Ги Муна, ректора МГУ Виктора Садовничего, журналиста Михаила Гусмана и многих других известных политических и общественных деятелей.

Фильм посвящен не только прошедшим событиям, во время беседы журналист Айгул Адилова также поинтересовалась у Елбасы его видением будущего Казахстана и всего мира. Чтобы услышать ответ Нурсултана Назарбаева на этот и многие другие вопросы мы рекомендуем посмотреть документальный фильм, который будет показан в эфире телеканалов "Хабар" и "КТК" 6 июля в 21:40 и 7 июля в 20:00 соответственно".

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