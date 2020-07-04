Выдающийся врач-хирург скончался в Алматы

Владимир Литош в области медицины проработал более 40 лет.

В Алматы в возрасте 64 лет ушел из жизни выдающийся клиницист, неонатальный хирург, наставник молодых врачей Владимир Литош, передает zakon.kz.

Как сообщает МИА "Казинформ", Владимир Егорович родился 24 октября 1956 года в Алматы. Окончив Алма-Атинский государственный медицинский институт, прошел клиническую ординатуру по детской хирургии в Научно-исследовательском институте педиатрии.

Владимир Литош в области медицины проработал более 40 лет, из них более 17 лет работал в Научном центре педиатрии и детской хирургии, он стоял у истоков развития отечественной неонатальной хирургии.

За эти годы он провел более тысячи операции новорожденным детям с врожденной хирургической патологией. Насыщенная практика перерастала в научные исследования, разработки, методы оперативного вмешательства в области неонатальной и детской хирургии. Автор более 60-ти научных статей, соавтор монографии по детской хирургии «Хирургия верхних отделов желудочно-кишечного тракта у детей», имеет 1 рационализаторское предложение, 3 авторских изобретения.

За заслуги в области здравоохранения отмечен нагрудным знаком «Денсаулық сақтау iсiне қосқан үлесi үшiн» и другими почетными наградами.

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