Заключенный подарил домбру детской музыкальной школе

На изготовление музыкального инструмента ушло около одного месяца.

Осужденные учреждений АК-159/17,7 Департамента уголовно-исполнительной системы по Карагандинской области изготовили музыкальные инструменты домбру и передали их в музыкальную школу и в ДК Шахтинска, передает zakon.kz.

На изготовление музыкального инструмента у меня ушло около одного месяца. Труднее всего было изготовить основной корпус «Шанақ», ведь именно благодаря ему домбра звучит. Сначала вымоченные доски я изогнул по форме, а после склеил между собой. Но мне не понравилось его звучание, и я повторно переделал корпус. Также нелегкий процесс заняла настройка музыкального инструмента. Но все же во второй раз мне понравилась звучание изготовленной домбры, и я решил, что такой инструмент достоин того, что бы на нем играли дети в музыкальной школе, - рассказал осужденный учреждения АК-159/17.

По информации ДУИС, в отрядах, где содержатся осужденные, прошли творческие вечера приуроченные к национальному Дню домбры, с соблюдением всех санитарных мер безопасности. Заключенные исполнили знаменитые кюи, рассказывали истории возникновения музыкального инструмента.

Как известно, в учреждениях уголовно – исполнительной системы отбывают наказание осужденные "мастера на все руки" и в учреждении АК-159/17,7 нашлись умельцы по изготовлению музыкального инструмента – домбры.

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