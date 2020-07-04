Всего в стране выздоровели – 15 404 человек от COVID-19.

В Казахстане 128 человек выздоровели от коронавирусной инфекции, сообщает zakon.kz.

в городе Нур-Султан - 62,

в городе Шымкент - 4,

в Восточно-Казахстанской области - 25,

в Мангистауской области - 1,

в Туркестанской области - 2,,

в Павлодарской области – 5,

в Костанайкой области – 20,

в Атырауской область - 9.

Всего в стране выздоровели – 15 404 человек от COVID-19.

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!