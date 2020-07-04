В Казахстане 128 человек выздоровели от коронавирусной инфекции
Всего в стране выздоровели – 15 404 человек от COVID-19.
Фото : zakon.kz.4 июля 2020, 13:46
В Казахстане 128 человек выздоровели от коронавирусной инфекции, сообщает zakon.kz.
в городе Нур-Султан - 62,
в городе Шымкент - 4,
в Восточно-Казахстанской области - 25,
в Мангистауской области - 1,
в Туркестанской области - 2,,
в Павлодарской области – 5,
в Костанайкой области – 20,
в Атырауской область - 9.
Всего в стране выздоровели – 15 404 человек от COVID-19.
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