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В Казахстане 128 человек выздоровели от коронавирусной инфекции

Всего в стране выздоровели – 15 404 человек от COVID-19.

Фото : zakon.kz.4 июля 2020, 13:46

В Казахстане 128 человек выздоровели от коронавирусной инфекции, сообщает zakon.kz.

в городе Нур-Султан - 62,
в городе Шымкент - 4,
в Восточно-Казахстанской области - 25,
в Мангистауской области - 1,
в Туркестанской области - 2,,
в Павлодарской области – 5,
в Костанайкой области – 20,
в Атырауской область - 9.

Всего в стране выздоровели – 15 404 человек от COVID-19.


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