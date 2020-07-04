Организаторов акции по бесплатной раздаче лекарств в Атырау привлекут к ответственности

На акции по бесплатной раздаче лекарств образовалась давка.

Акцию по бесплатной раздаче лекарств организовало общественное объединение, сообщает zakon.kz со ссылкой на "Мой ГОРОД".

По словам Азамата Сарсенбаева, акция "Бесплатная раздача лекарств" в Атырау должна была начаться 4 июля в 10.00.

Но ожидаемо, люди начали драться и ломиться в машину с лекарствами еще до начала раздачи, акцию отменили. Что и стоило ожидать. Лекарства не шприцы... Самый лучший вариант для организаторов - это отвезти все лекарства в поликлиники, - написал Азамат Сарсенбаев на своей странице в Facebook.

В акимате Атырау подтвердили, что по инициативе общественного объединения "Комек Атырау" была организована акции по раздаче лекарственных препаратов.

Организаторы Акции не обеспечили должных мер безопасности и социальной дистанции. Стоит отметить, что акимат города Атырау не имеет отношения к проведению данной акции. На данный момент акция отменена, организаторы будут привлечены к ответственности. Уважаемые атыраусцы! Администрация города сообщает, в регионе приняты необходимые меры по организации поставок необходимых лекарств населению в ближайшие дни! - сообщили в акимате Атырау.

В акимате также подчеркнули, что организаторы подобных акций должны в первую очередь думать о безопасности населения!

Акимат города готов рассмотреть все предложения по организации дополнительной помощи населению, - резюмировали в администрации города.

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!