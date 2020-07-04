Раскрыт секрет низкого уровня смертности от коронавируса в Германии

В частности, низкая смертность обусловлена тем, что в Германии реже, чем в других странах, несколько поколений живут под одной крышей.

Эпидемиолог, профессор университетского медицинского комплекса "Шарите" и Гарвардского университета Тобиас Курт назвал факторы, повлиявшие на низкий уровень смертности от COVID-19 в Германии, передает zakon.kz.

По его мнению, секрет низкого уровня смертности в том, что власти ФРГ вовремя подготовили и укрепили систему здравоохранения. Благодаря этому страна подошла к пандемии COVID-19 в режиме повышенной готовности. Курт также утверждает, что Германия своевременно сократила темпы распространения коронавируса, тем самым предотвратив массовое заражение среди пожилых людей, - пишет lenta.ru.

Кроме того, Курт считает, что низкая смертность обусловлена тем, что в Германии реже, чем в других странах, несколько поколений живут под одной крышей.

В южноевропейских странах люди пожилого возраста более интегрированы, часто проживают в одном доме с другими членами семьи, — поясняет он. — Следовательно, если хотя бы один член семьи заразился, то риск передачи вируса другим возрастает, а пожилые люди подвержены высокому риску смерти.

По данным Euronews, в Германии зафиксировано 108 смертей от вируса COVID-19 в пересчете на один миллион населения — это один из самых низких показателей в Европе и в мире. В Бельгии смертность составляет 843, во Франции — 458, в Великобритании — 648, в Италии — 576, в Швеции — 536.

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