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Мошенница наживалась на людях, желающих вернуть водительские права в Актюбинской области

Подозреваемая была доставлена в полицию и призналась в содеянном.

Фото : Polisia.kz.4 июля 2020, 14:59

Мошенница наживалась на людях, желающих вернуть водительские удостоверения в Актюбинской области, сообщает zakon.kz со ссылкой на Polisia.kz.

Полицейскими задержана жительница поселка Мартук, которая подозревается в трех фактах мошенничества. Под предлогом помощи в получении водительского удостоверения, она обманула троих жителей области.

Так, 29 мая 33-летняя мошенница под предлогом помощи в получении водительского удостоверения, ранее лишенного водительских прав человека, получила деньги в сумме 50 тысяч тенге от жителя поселка Курайли.

15 июня она продолжила свои преступные действия и обманула еще одного человека. На этот раз она завладела деньгами в сумме 52 тысячи тенге 30-летнего жителя Иргизского района. Подозреваемая доставлена в полицию и призналась в содеянном. Находится под подпиской о невыезде.

Призываем актюбинцев быть особо осторожными и не доверять незнакомым людям, чтобы не стать жертвами мошенников. Необходимо перепроверять и проявлять бдительность, а также не передавать ценные вещи или деньги незнакомцам, – порекомендовали в полиции.


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