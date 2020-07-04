Две трети алматинцев сохранят рабочие места в период строгих ограничительных мер

Несмотря на строгие карантинные меры, работа ряда объектов и предприятий продолжится.

Большая часть алматинцев сохранят свои рабочие местах в период жестких ограничительных мер. Об этом на площадке Региональной службы коммуникаций рассказал заместитель акима города Алматы Сапарбек Туякбаев, передает zakon.kz.

Мы сохранили базовые индустрии – в период строгих ограничительных мер 2/3 алматинцев будут выходить на работу, - сказал он.

Вместе с тем заместитель акима отметил, что несмотря на строгие карантинные меры, работа ряда объектов и предприятий продолжится.

В Алматы количество занятых – 2 млн человек, из них в период ЧП для обеспечения жизнедеятельности города на работу выходили лишь 200 тыс. человек, что в пять раз ниже. В рамках введенных ограничительных мер на сегодняшний день две трети занятых будут выходить на работу. Мы сохранили базовые индустрии начиная от услуг, торговли, производства, строительства. Задача с одной стороны – сохранить рабочие места, доход населения, с другой – приостановить массовое распространение коронавирусной инфекции. За последний месяц, как мы видим, темпы заболевания растут. Чтобы приостановить тенденцию и стабилизировать ситуацию, нам пришлось принять такие меры, – пояснил С. Туякбаев.

Напомним, что с учетом эпидемиологической ситуации и роста заболеваемости коронавирусной инфекцией принято решение о введении в Алматы с 5 по 20 июля строгих ограничительных мер.

В частности, приостановлена деятельность ТРЦ, торговых домов, крытых продовольственных, а также непродовольственных рынков, непродовольственных магазинов площадью более 500 м², за исключением доставки, развлекательных учреждений, банкетных залов, SPA-центров, тренажерных залов, фитнес-центров, спортивно-оздоровительных центров, бассейнов, городских, общественных пляжей, аквапарков, общественных бань, саун, салонов красоты, парикмахерских и т.п.

Также приостановлена деятельность объектов культуры, музеев, театров, выставок, религиозных и других объектов с массовым скоплением людей. Продлен запрет на проведение массовых мероприятий.

Вместе с тем разрешена деятельность объектов с условием строгого соблюдения санитарно-дезинфекционного режима, среди которых:

- медицинские центры (по записи);

- аптеки, продовольственные магазины (мини-маркеты, супермаркеты, гипермаркеты), продовольственные и непродовольственные рынки (вне зданий);

- объекты общественного питания, при условии работы на открытом воздухе и в помещении с установлением в зале не более 30 посадочных мест. Допускается работа на вынос и доставку;

- промышленные предприятия с непрерывным производственным циклом; а также строительные работы на открытом воздухе.

Вместе с тем ограничена деятельность объектов туризма и организаций в сфере оказания услуг по проживанию населения (гостиницы, отели, дома отдыха, туристические базы и др.) с соблюдением усиленного санитарно-дезинфекционного режима, за исключением объектов проживания сотрудников организаций и предприятий жизнеобеспечения города.

В работу ряда объектов введены ограничения по графику работы. Так, бизнес-центры (страховые компании, нотариусы, бухгалтеры, консалтинговые агентства, агентства по недвижимости, рекламные агентства и др.), обменные пункты, ломбарды будут работать в будние и выходные дни с 9.00 до 17.00.

Продолжена работа объектов по оказанию бесконтактных услуг населению (автомойки, ремонт автомобилей, бытовой техники, химчистки и другие), которые могут функционировать с 10.00 до 17.00 с соблюдением усиленного санитарно-дезинфекционного режима.

При этом в городе будет обеспечен мониторинг и контроль за соблюдением ограничительных мер на действующих объектах и в общественных местах, при выявлении нарушений которых предусмотрены соответствующие административные меры.

Все новости по этой теме читайте здесь.

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!