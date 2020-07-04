Казахстан получил отрицательный результат в рейтинге запрета пыток среди стран СНГ

В индекс входит, среди прочего, оценка государственных механизмов реагирования на пытки и судебного контроля, норм в национальном законодательстве, запрещающих пытки.

Восемь стран – Казахстан, Россия, Беларусь, Армения, Кыргызстан, Молдова, Таджикистан и Украина – впервые посчитали индексы соблюдения запрета пыток в своих странах, сообщает zakon.kz со ссылкой на DW.

Разработка Индекса – инициатива Рабочей группы по борьбе с пытками Платформы «Гражданская солидарность". Разработали Индекс эксперты фонда "Общественный вердикт" и Ассоциации украинских мониторов соблюдения прав человека в деятельности правоохранительных органов.

Рабочая группа по борьбе с пытками Платформы "Гражданская солидарность" - это объединение почти 100 правозащитных организаций региона ОБСЕ. Она реализует инициативы, направленные на более полное соблюдение запрета пыток в данных странах. Члены Рабочей группы анализируют и выявляют проблемы, способствующие сохранению практик применения пыток, а также разрабатывают рекомендации, ведут переговоры с властями и с руководством ОБСЕ с целью привлечь внимание к проблеме применения пыток и созданию эффективных механизмов их искоренения.

Правозащитные некоммерческие организации из стран - участниц Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) в пятницу, 3 июля, представили результаты первого замера Индекса запрета пыток. В подборку вошли 8 государств - Казахстан, Россия, Беларусь, Армения, Киргизия, Молдавия, Таджикистан и Украина.

Казахстан в этом списке получил отрицательные результаты (минус 3,04 балла). Успешнее всего с пытками борются в Молдавии (121,26 балла) и Украине (107,83 балла), следует из обнародованных данных. Беларусь заняла в рейтинге последнее место (минус 94,2 балла), отрицательные результаты получили также Таджикистан (минус 10,79 балла).

В индекс входит, среди прочего, оценка государственных механизмов реагирования на пытки и судебного контроля, норм в национальном законодательстве, запрещающих пытки, а также оценка степени принятия государством международных обязательств в области запрета пыток. Создатели индекса намерены рассчитывать его ежегодно и тем самым привлекать внимание к проблеме пыток в регионе ОБСЕ, - отметила директор правозащитного фонда "Общественный вердикт" Наталья Таубина.

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