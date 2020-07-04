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В Иране за сутки умерли 148 пациентов с коронавирусом

Общее число заразившихся с 19 февраля, когда власти впервые сообщили о COVID-19, достигло 237 878.

Фото : verelq.am4 июля 2020, 15:54

Порядка 150 человек с коронавирусом скончались за сутки в Иране, число жертв приближается к 11,5 тысячи, сообщила официальный представитель минздрава страны Сима Садат Лари, передает zakon.kz.

В эфире телеканала IRINN она отметила, что за прошедшие сутки удалось выявить 2449 новых случаев заражения коронавирусом, скончались 148 человек, - сообщает РИА "Новости".

Общее число заразившихся с 19 февраля, когда власти впервые сообщили о COVID-19, достигло 237 878, жертв – 11 408. При этом на данный момент выздоровели 198 949 человек.

14 июня впервые более чем за два месяца Иран зафиксировал более 100 смертей пациентов с коронавирусом, до этого трёхзначный показатель за сутки последний раз фиксировался 13 апреля, а 29 июня в стране был установлен антирекорд смертности за сутки с самого начала пандемии - скончались 162 человека.

Скачок произошел после того, как в Иране в начале июня наблюдался значительный рост числа заразившихся, который произошел после проведения в стране религиозных мероприятий и открытия точек, в том числе мечетей и ресторанов, с возможным массовым скоплением людей.

В связи с ухудшением эпидемиологической ситуации власти Ирана решили с 5 июля ввести обязательное ношение масок в неблагоприятных районах страны, общественных и закрытых местах.


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