Новые объекты здравоохранения появились в Карагандинской области

С начала года по ГЧП в рамках разукрупнения медучреждений в Карагандинской области открыли четыре поликлиники.

В преддверии Дня столицы в Карагандинской области сдали в эксплуатацию сразу три поликлиники, сообщает zakon.kz.

Одна из них в Темиртау, построена по личному поручению Первого Президента страны Нурсултана Назарбаева. Еще две поликлиники в шаговой доступности заработали в Караганде по программе государственно-частного партнерства.

В новой поликлинике Темиртау два этажа. Она рассчитана на 50 посещений в смену и расположена в жилом массиве. Ранее люди вынуждены были ездить на прием к врачам за несколько километров.

Современная поликлиника построена по поручению Елбасы в рамках государственно-частного партнерства при участии АО "АрселорМиттал Темиртау" в густонаселенном районе города металлургов по принципу шаговой доступности, - рассказал руководитель Управления здравоохранения Карагандинской области Ержан Нурлыбаев.

Кроме этого, в Темиртау на стадии завершения физкультурно-оздоровительный комплекс. Спортивный объект строит тоже "АрселорМиттал Темиртау", исполняя поручение Елбасы. ФОК планируют открыть после снятия карантинных ограничений.

В комплекс входят: двухэтажное здание, универсальный игровой и тренажерный залы, зал борьбы, зрительная трибуна на 320 мест.

Новая поликлиника на 50 посещений в смену заработала и в 11а микрорайоне Караганды по программе государственно-частного партнерства. К ней планируют прикрепить 15 тысяч человек.

В шаговой доступности открыли поликлинику и для жителей Юго-Востока. В смену тут смогут принимать до 150 пациентов. Прием будут вести 11 врачей общей практики, два педиатра, два акушера-гинеколога, 11 узких специалистов терапевтического профиля и два узких специалиста нетерапевтического направления.

Все поликлиники оснащены необходимым оборудованием, в каждой имеется система электронной очереди для удобства врачей и пациентов.

Несмотря на сложную ситуацию, работа продолжается, жизнь продолжается. И открытие этих медицинских объектов очень важно для наших жителей, - сказал аким Карагандинской области Женис Касымбек.

Работа новых поликлиник позволит снизить нагрузку на уже существующие медучреждения. Благодаря этому жители региона смогут получать врачебную помощь быстрее и в более комфортных условиях.

С начала года по ГЧП в рамках разукрупнения медучреждений в Карагандинской области открыли четыре поликлиники.

В ближайших планах также строительство современной поликлиники в Балхаше, открытие трех центров гемодиализа - в Осакаровском, Абайском и Каркаралинском районах.

Центр радиологии в онкологическом диспансере в Караганде должен заработать уже в этом году, а до 1 августа запланировано открытие кабинета томографии в Шахтинске.

Также в Темиртау будет реализован проект по открытию крупного реабилитационного центра для детей. И в Караганде до конца года запланировано сдать в эксплуатацию реабилитационный центр для взрослых.

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