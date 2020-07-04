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В Японии объявили эвакуацию из-за ливней

Поступают сообщения о разливах рек и оползнях. Информация о жертвах на данный момент отсутствует, известно о 13 пропавших.

Фото : twitter.com/kotta_kumamoto4 июля 2020, 16:50

На юго-западе Японии в префектуре Кумамото объявлена эвакуация для 200 тысяч человек, передает zakon.kz со ссылкой на NHK.

Отмечается, что в префектурах Кагосима и Кумамото в ряде мест объявлен пятый, самый высокий уровень опасности из-за дождей, который означает сигнал "спасайте жизни!".

Метеорологическая служба страны предупредила, что ливни могут достичь рекордной силы.

Поступает информация о разливах рек, затоплениях и оползнях, снесенных водой домах и мостах.


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