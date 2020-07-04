25-метровый флагшток возвысился в городе Текели

По словам акима города Бахтияра Унербаева, из-за карантинных мер мероприятие проходит в ином формате.

В канун празднования Дня столицы в городе Текели Алматинской области на площади Независимости подняли государственный флаг города Текели, на высоту 25 метров. Мероприятие состоялось в режиме онлайн, передает zakon.kz.

Флагшток реализован в рамках государственной программы "Дорожная карта занятости - 2020".

По словам акима города Бахтияра Унербаева, из-за карантинных мер мероприятие проходит в ином формате.

Искренне поздравляю вас с прекрасным праздником, который дарит тепло каждому гражданину нашей страны, с Днем столицы нашей республики. Ежегодно мы радовали жителей новыми объектами,а сегодня из–за пандемии,нам даже не удалось собрать всех здесь. Мы из года в год приходим к этому дню с хорошими достижениями и в социально экономическом плане. Надеюсь каждый из жителей,сможет посмотреть нас в социальных сетях и с экранов телевизоров, чтобы разделить нашу общую радость, - сказал он.

Отметим, в городе реализуется 13 проектов, 10 из которых уже на стадии возведения, 2 проекта сдали. Среди них открытие еще 6 спортивных площадок и открытие футбольной площадки в поселке Рудный, города Текели.

Поднять флаг удостоилась чести многократная чемпионка Азии, чемпионка Мира мо каратэ 2018 года Акранбек Асемай.

По ее словам, флагшток станет одним из достопримечательности города.

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