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В КНДР заявили, что не нуждаются в переговорах с США

В Северной Корее считают, что Трамп рассматривает диалог с Пхеньяном лишь с целью урегулирования внутренних проблем в Соединенных Штатах.

Фото : ЦТАК4 июля 2020, 17:32

Пхеньян не нуждается в переговорах с американской стороной. Об этом заявила первый заместитель министра иностранных дел КНДР Чве Сон Хи на фоне сообщений о возможном проведении саммита с США, передает zakon.kz со ссылкой на ЦТАК.

Первый заместитель главы МИД КНДР указала, что Вашингтон рассматривает диалог с Пхеньяном лишь с целью урегулирования внутренних проблем в Соединенных Штатах.

Нет необходимости сидеть за одним столом с США, считающими корейско-американский диалог лишь инструментом для урегулирования своего политического кризиса, - приводит ЦТАК заявление Чве Сон Хи.

Высокопоставленный дипломат добавила, что КНДР составила более детальный "стратегический набор мер для реагирования на долгосрочные угрозы со стороны США", не уточнив, о каких решениях идет речь.


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