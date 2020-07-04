Какие объекты будут работать в Ауэзовском районе Алматы

Работу продолжат четыре рынка.

В акимате Ауэзовского района рассказали, какие объекты с учетом соблюдения эпидтребований продолжат работать, передает zakon.kz.

Так, с 5 июля т.г. в Ауэзовском районе прекращена работа всех торгово-развлекательных центров, торговых домов, торговых центров, рынков, спортивных залов, салонов красоты, бань (саун), которые относятся к объектам с высокой степенью распространения короновирусной инфекции, а именно:

- 5 Торгово-развлекательных центров (Asia Park, Sputnik Mall, Almaty Mall, Grand Park, Moskva metropolitan и др.);

- 8 торговых центров (Люмир, Уш Сункар, Масато, City +, и др.);

- 19 торговых домов (Armada, CarCity, Тигрохауд, АвтоСити, 12 месяцев и др.);

- 2 непродовольственных рынка (Аксай-3, Тигрохауд);

- 28 спортивных комплексов (D-fitness, FitnessBlitz, Invictus и др.);

- 272 салона красоты (парикмахерских);

- 42 бани (сауны).

В период с 5 по 19 июля т.г. все вышеперечисленные объекты недоступны. На всех объектах, чья деятельность приостановлена, будут проводиться санитарно-профилактические и санитарно-противоэпидемические мероприятия.

Работу продолжат 4 рынка ("Арыстан", "Сары-Арка", "Сыр-Дарья", "Акжол"), расположенные на открытом воздухе. Приостановлена деятельность крытого рынка "Аксай".

Супермаркеты (17), аптеки (205) и объекты общественного питания (181) продолжают свою деятельность по установленному графику работы и с соблюдением усиленного санитарно-дезинфекционного режима на открытом воздухе и в помещении с установлением в зале не более 30 посадочных мест, без проведения коллективных мероприятий.

Вместе с тем разрешено посещение мест массового отдыха горожан без развлекательных объектов, группами не более 3 человек или членов одной семьи с соблюдением социальной дистанции, а именно:

- скверы (в мкр. 4 за кинотеатром "Сары-Арка", и по пр. Алтынсарина от ул. Кабдолова до ул. Жандосова);

- пешеходная зона в 8 мкр. (от ул. Шаляпина до пр. Абая);

- парк FamilyPark;

- западная часть берега оз. Сайран.

Как сообщается, на территории района работают мобильные группы в составе сотрудников акимата, районного Управления контроля качества и безопасности товаров и услуг, местной полицейской службы по выявлению нарушений режима карантина и санитарно-эпидемиологических требований. При выявлении нарушения либо несоблюдения режима карантина будут приняты меры административного характера.

В настоящий момент мониторинговыми группами осмотрены 997 объектов, среди которых:

- приостановлена деятельность 148 объектов, из них оштрафовано 19 объектов;

- проведены разъяснительные работы по 450 объектам;

- возобновили работу с устранением всех замечаний 155 объектов.

Жителей Ауэзовского района призывают отнестись с пониманием к вынужденным мерам, которые необходимы для защиты населения от коронавирусной инфекции, соблюдать социальную дистанцию, масочный режим, не проводить мероприятия с приглашением людей и минимизировать контакты.

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