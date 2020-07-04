Новости
В других СМИ
Загрузка...
Читайте также
Новости партнеров

Air France объявила массовые сокращения персонала

Сокращению подлежат в том числе 1 020 рабочих мест в дочерней компании Air France, региональном французском авиаперевозчике HOP!.

Фото : Pixabay4 июля 2020, 19:37

Авиакомпания Air France до конца 2022 года сократит 7 580 сотрудников, или 17,5% от всего штата, передает zakon.kz со ссылкой на CNN.

Сокращению подлежат в том числе 1 020 рабочих мест в дочерней компании Air France, региональном французском авиаперевозчике HOP!. Это почти 50% ее штата.

Air France оценила свои потери в разгар пандемии коронавируса в €15 млн в день. При этом компания не ожидает восстановления докризисного объема авиаперевозок до 2024 года.


Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Информационная продукция данного сетевого издания предназначена для лиц, достигших 18 лет и старше
Реклама Правила использования материалов Контакты