Air France объявила массовые сокращения персонала

Сокращению подлежат в том числе 1 020 рабочих мест в дочерней компании Air France, региональном французском авиаперевозчике HOP!.

Авиакомпания Air France до конца 2022 года сократит 7 580 сотрудников, или 17,5% от всего штата, передает zakon.kz со ссылкой на CNN.

Сокращению подлежат в том числе 1 020 рабочих мест в дочерней компании Air France, региональном французском авиаперевозчике HOP!. Это почти 50% ее штата.

Air France оценила свои потери в разгар пандемии коронавируса в €15 млн в день. При этом компания не ожидает восстановления докризисного объема авиаперевозок до 2024 года.

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