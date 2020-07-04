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В Казахстане 152 человека выздоровели от коронавируса

Всего в стране выздоровели 15 556 человек от COVID-19.

Фото : zakon.kz4 июля 2020, 21:51

В Казахстане еще 152 человека выздоровели от коронавируса, передает zakon.kz.

Пациентов выписали в следующих регионах:

в городе Алматы - 4,
в городе Шымкент - 2,
в Западно-Казахстанской области - 24,
в Костанайской области- 1,
в Восточно-Казахстанской области - 9,
в Мангистауской области - 13,
в Туркестанской области - 3,
в Павлодарской области – 8,
в Карагандинской области – 60,
в Кызылординская область - 15,
в Актюбинской области - 4,
в Жамбылской области - 9.

Всего в стране выздоровели 15 556 человек от COVID-19.


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