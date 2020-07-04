В Казахстане 152 человека выздоровели от коронавируса

Всего в стране выздоровели 15 556 человек от COVID-19.

В Казахстане еще 152 человека выздоровели от коронавируса, передает zakon.kz.

Пациентов выписали в следующих регионах:

в городе Алматы - 4,

в городе Шымкент - 2,

в Западно-Казахстанской области - 24,

в Костанайской области- 1,

в Восточно-Казахстанской области - 9,

в Мангистауской области - 13,

в Туркестанской области - 3,

в Павлодарской области – 8,

в Карагандинской области – 60,

в Кызылординская область - 15,

в Актюбинской области - 4,

в Жамбылской области - 9.

Всего в стране выздоровели 15 556 человек от COVID-19.

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