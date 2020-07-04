В Казахстане 152 человека выздоровели от коронавируса
Всего в стране выздоровели 15 556 человек от COVID-19.
Фото : zakon.kz4 июля 2020, 21:51
В Казахстане еще 152 человека выздоровели от коронавируса, передает zakon.kz.
Пациентов выписали в следующих регионах:
в городе Алматы - 4,
в городе Шымкент - 2,
в Западно-Казахстанской области - 24,
в Костанайской области- 1,
в Восточно-Казахстанской области - 9,
в Мангистауской области - 13,
в Туркестанской области - 3,
в Павлодарской области – 8,
в Карагандинской области – 60,
в Кызылординская область - 15,
в Актюбинской области - 4,
в Жамбылской области - 9.
Всего в стране выздоровели 15 556 человек от COVID-19.
Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!
сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
5030621-cf968a1e7f8ecd1de2f540854f24aca8
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...