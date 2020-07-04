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В Майами введен комендантский час

Такое решение местных властей вызвано ухудшением ситуации с распространением коронавируса во Флориде.

Фото : edition.cnn.com4 июля 2020, 22:06

Власти наиболее густонаселенного округа в штате Флорида ввели комендантский час накануне выходных в День независимости, передает zakon.kz со ссылкой на Korrespondent.

Такое решение вызвано ухудшением ситуации с распространением коронавируса во Флориде. Кроме того, в штате Арканзас введено обязательное ношение масок в общественных местах.

3 июля, 7 штатов из 50 сообщили о рекордном росте заболеваемости коронавирусной болезнью: Алабама, Северная Каролина, Южная Каролина, Теннесси, Аляска, Миссури и Айдахо.

Кроме того, в Техасе зарегистрирован новый рекорд по числу госпитализаций с коронавирусным диагнозом.

Ежедневный прирост выявленных случаев коронавируса в США в пятницу составил 53 483. Это ниже рекордного показателя за предыдущий день. Тогда было зафиксировано 55 405 случаев.


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